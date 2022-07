Dode door steekpartij in Delft

DELFT - Door een steekpartij aan het Oostblok in Delft is een man overleden. Het incident gebeurde rond middernacht in de nacht van zaterdag op zondag op straat, meldt een politiewoordvoerder. Er is een verdachte aangehouden in een woning, het gaat volgens de politie om een man.