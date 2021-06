OM: ’Lau’ (22) doodgeschoten na ruzie over twee lachgasflessen

Het OM verdenkt drie mannen van moord dan wel doodslag, bleek woensdag op de eerste inleidende zitting van hun strafproces in de rechtbank in Amsterdam. Het trio ontkent. De verdachten Hamid B. (28) uit Amsterdam, Jahmal N. (20) uit Krommenie en Justin D. de P. (21) uit Assendelft beroepen zich verder op hun zwijgrecht. Twee van hen werden op 30 maart aangehouden, de derde verdachte uit Krommenie zit sinds 6 april vast.

De officier van justitie is er op basis van onder meer camerabeelden en telefoongegevens van overtuigd dat Bronne op 12 maart ’s nachts is doodgeschoten. Dat zal zijn gebeurd in een bestelbusje waar Bronne instapte om 01.30 uur in Assendelft. Het busje maakte daarna omzwervingen door meerdere wijken in Amsterdam. Mogelijk waren de verdachten op zoek naar een geschikte plek om het lichaam te dumpen, suggereerde de officier. Uiteindelijk reed de Ford Transit rond 03.00 uur naar de Nico Broekhuysenweg, nabij het groengebied Tuinen van West.

De verdachten zijn daarna doorgereden naar Antwerpen, waar ze een hotel hadden geboekt en hun bevuilde kleren gingen wassen in een wasserette. Door naar Antwerpen te rijden zouden de verdachten zichzelf een alibi hebben willen verschaffen, denkt het OM. Er werden nieuwe kleren en schoenen gekocht bij Primark en Nike Store. De bestelbus is later uitgebrand, waarmee alle mogelijke forensische sporen verloren zijn gegaan.

Het is niet bekend wie het dodelijke schot heeft gelost. Maar volgens de officier weten de drie wat er is gebeurd, daarom houdt het OM ze alle drie verantwoordelijk voor de dood van Bronne.