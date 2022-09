Rechters pleiten voor coulanter schuldbeleid en ’realistische betalingsregeling’

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Het wetsvoorstel moet hier verandering in brengen. Het plan is dat een rechter voortaan een betalingsregeling kan opleggen met meerdere betalingstermijnen.

De koepel van rechtbanken en gerechtshoven vindt dat rechters daarmee maatwerk kunnen leveren. „Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen”, schrijft de Raad voor de rechtspraak in een advies. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. Het voorstel gaat hierna nog naar de Raad van State en moet daarna nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Een hoge energierekening brengt veel Nederlanders in financiële problemen. Karen Radstaak van budgetinstituut Nibud vertelt hoe je nog kunt bezuinigen en wat je moet doen als je de rekening echt niet kunt betalen.

Rechtbanken hebben al ervaring met schuldenfunctionarissen. Die kunnen iemand met schulden die voor de rechter moet komen, snel in contact brengen met hulpverleners bij de gemeente.

Energierekening

Energieleverancier Eneco meldde woensdag een „stilte voor de storm” te verwachten en vreest dat straks veel huishoudens in schulden of andere problemen komen door de energierekening. Nu betaalt nog 5 procent van de klanten elke maand te laat, maar het bedrijf verwacht dat dit aantal toeneemt, blijkt uit het position paper van Eneco.

Ron Wit, directeur energietransitie, sprak namens het energiebedrijf Kamerleden bij over de torenhoge energienota. Eneco krijgt ongeveer 2000 telefoontjes per dag „met heel veel vragen maar ook nu al best wel stevige verhalen die echt pijn doen en recht in het hart aankomen.” Toch denkt Wit dat de echte problemen nog moeten komen. „We denken dat het erger wordt. We zien wel dat die storm eraan komt.”

Bram Drewes, directeur klantenervaring bij Vattenfall, werkt „inmiddels 22 jaar in de energiesector, maar dit, dít is ongekend, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij over de hoge energieprijzen. Ook Vattenfall zag het aantal telefoontjes van bezorgde klanten fors toenemen: Drewes spreekt van een verdubbeling. Ook online is het druk. „Alle systemen zijn aan het roken en aan het piepen.”