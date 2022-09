’Stilte voor de storm’: betalingsproblemen verwacht met energierekening

Ron Wit, directeur energietransitie, sprak namens het energiebedrijf Kamerleden bij over de torenhoge energienota. Eneco krijgt ongeveer 2000 telefoontjes per dag „met heel veel vragen maar ook nu al best wel stevige verhalen die echt pijn doen en recht in het hart aankomen.” Toch denkt Wit dat de echte problemen nog moeten komen. „We denken dat het erger wordt. We zien wel dat die storm eraan komt.”

Een hoge energierekening brengt veel Nederlanders in financiële problemen. Karen Radstaak van budgetinstituut Nibud vertelt hoe je nog kunt bezuinigen en wat je moet doen als je de rekening echt niet kunt betalen.

Een kwart van de huishoudens heeft van tevoren een te laag termijnbedrag vastgelegd, aldus Wit. Daardoor kan er later nog een flinke rekening op de mat vallen. Het gaat dan om „gigantische bedragen”, oplopend in de honderden euro’s, met mogelijk hoge schulden tot gevolg, vreest Wit.

Bram Drewes, directeur klantenervaring bij Vattenfall, werkt „inmiddels 22 jaar in de energiesector, maar dit, dít is ongekend, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij over de hoge energieprijzen. Ook Vattenfall zag het aantal telefoontjes van bezorgde klanten fors toenemen: Drewes spreekt van een verdubbeling. Ook online is het druk. „Alle systemen zijn aan het roken en aan het piepen.”