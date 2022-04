VU-studenten worden ontstresst: geen cum laude meer

Het is de eerste geneeskundeopleiding in Nederland die deze maatregel neemt. Tijdens het lopen van coschappen in de masterfase spreekt de opleiding straks alleen nog van ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’. Een meerderheid van de VU-studenten en -docenten vindt het plan een goed idee, bleek uit een onderzoek van de universiteit. ,,Wat we veel zagen, was dat studenten vooral bezig waren met het halen van een hoog cijfer, dus waar ze goed in waren, in plaats van met wat ze nog niet zo goed konden”, zegt het hoofd van de master Geneeskunde, Hester Daelmans, tegen het universiteitsblad Ad Valvas.

Daelmans verwacht dat de opleiding met dit nieuwe systeem betere basisartsen gaat afleveren. De focus van veel studenten op het halen van hoge cijfers gaat ten koste van het leerproces, zegt ze tegen Het Parool.

,,De arts van de toekomst wordt beter als hij zich bekwaamt in een groot lerend vermogen en in samenwerken met veel andere zorgprofessionals. Met een verandering van het onderwijssysteem leiden we betere en meer toekomstbestendige artsen op, verwachten wij. Het draait niet meer om de eenling die wil excelleren, maar om iemand die in teamverband wil leren en samenwerken”, zegt ze tegen de krant.

Minder stress

Het nieuwe systeem moet de studenten ook ontstressen, zo is de gedachte. Een plek voor bijvoorbeeld een specialisme cardiologie haal je namelijk makkelijker binnen met een cum laude-diploma op zak. Deze prestatiedrang zorgt er ook voor dat ongeveer een derde van de geneeskundestudenten kampt met burnoutklachten.

Tot zover bekend zijn studenten die voor een cum laude diploma willen gaan niet van plan om de VU te verlaten, zegt Daelmans.

Hoogleraar medische onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, Olle ten Cate, vindt het plan een goed idee, zegt hij tegen Het Parool. Want het is lastig om het werk van een student als coassistent op een schaal van 1-10 te beoordelen, zegt hij. ,,We zien dat een persoonlijke beoordeling aan het einde van een coschap heel vaak rond de 7,9 ligt. De verschillen zijn vaak niet betrouwbaar en te klein om echt onderscheid tussen studenten te kunnen maken. De samenhang tussen het cijfer en de kwaliteit van de student is vaak niet te verdedigen.”

In de bachelorfase van de VU-opleiding verandert het systeem niet.