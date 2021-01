Dik zes ton verduisterd bij gemeente Den Haag

Eind november vorig jaar deed de gemeente al aangifte van het vermoeden van diefstal en verduistering na het aantreffen van financiële onregelmatigheden bij een betaalzuil op stadsdeelkantoor Escamp. De betaalzuil, die in 2019 in gebruik werd genomen, was bedoeld voor het verrichten van contante betalingen voor producten die aan de balie worden verstrekt, zoals paspoorten en rijbewijzen. Baliemedewerkers zorgen dat er voldoende wisselgeld in de betaalzuil aanwezig is. Als er onvoldoende wisselgeld op voorraad is, wordt er wisselgeld besteld bij Brinks.

„Een interne medewerker constateerde dat de hoeveelheid geld in de kluis in de betaalruimte erg laag was in vergelijking met wat er volgens de boekhouding in kas zat”, schrijft het college in een eerdere brief richting raad die nu openbaar is gemaakt. „Na dit signaal is de mogelijkheid om geld te bestellen meteen stopgezet. Ook heeft er een telling plaatsgevonden van de hoeveelheid contant geld in de kluis in de telruimte. Als gevolg daarvan ontstond het vermoeden van onregelmatigheden. Er is direct een onderzoek gestart naar de verklaring voor het kasverschil. Uit dit onderzoek is gebleken dat de omvang van de wisselgeldbestellingen de afgelopen maanden sterk was toegenomen. Deze toename staat niet in verhouding tot de contante betalingen op de betaalzuil, noch tot de hoeveelheid geld dat via Brinks is afgestort. Als gevolg van de uitkomst van dit onderzoek is de betaalzuil buiten werking gesteld.” De gemeente deed zelf ook een integriteitsonderzoek waaruit bleek dat een medewerker niet conform de gedragscode, werkafspraken en het werkproces in het bijzonder heeft gehandeld. Eind december was dit onderzoek afgerond en werd de ambtenaar ontslagen.

Valse facturen

Het incident staat niet op zichzelf. Er loopt een rechtszaak tegen een gemeentelijke controller die ervan wordt verdacht voor 1,7 miljoen euro aan valse facturen te hebben betaald vanuit de gemeentekas. Ook stapte vorig jaar een topambtenaar op na een integriteitsonderzoek vanwege het niet transparant handelen bij de bouw van cultuurcomplex Amare. „Een nieuw Haags integriteitsschandaal!”, zegt Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren. „In een jaar tijd is 6 ton verduisterd. Onbegrijpelijk dat dit in de gemeentelijke organisatie kan plaatsvinden. Het lek in Den Haag is nog niet boven.”

Het college wacht de uitkomsten van het rechercheonderzoek af en zal zich, indien tot vervolging wordt overgegaan, als benadeelde partij voegen in het strafproces. Daarnaast is de gemeentelijke auditdienst gevraagd om direct een audit uit te voeren naar de geldstromen en de daaraan gerelateerde geldstromen binnen het Klantcontactcentrum van de gemeente Den Haag.