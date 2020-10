Woning in Almere en flat in Amsterdam Zuidoost beschoten

In Almere gaat het om een woning aan de Lancelotstraat. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Getuigen melden dat een persoon op een scooter na het incident zou zijn weggereden, aldus de politie.

Diep in de nacht werd ook in Amsterdam de ingang van een flatcomplex beschoten. Dat gebeurde aan de Groeneveen in de Bijlmer. Volgens een omstander werden rond 02.45 uur ’harde knallen’ gehoord. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Er zou verder niemand gewond zijn geraakt.