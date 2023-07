Nederlander opgepakt op vakantie in Italië, hij moet nog drie jaar cel in Duitsland uitzitten

De man werd gezocht door de Duitse politie voor meerdere drugsdelicten. Maar kort na het inchecken in zijn hotel op de Corso Italia, gingen de alarmbellen af bij het personeel. Hij stond namelijk in verschillende Europese landen op de lijst met gezochte mensen. Wat bleek, de Nederlander was in 2017 veroordeeld en moet nog drie jaar celstraf uitzitten.

Niet veel later werd de man aangehouden door de Italiaanse politie, in bijzijn van zijn vriendin. Hij wordt mogelijk binnenkort uitgeleverd aan Duitsland, waar men sinds januari afgelopen jaar actief naar hem op zoek was.