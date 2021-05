Mogelijk veertig lichamen begraven bij huis ex-agent El Salvador

Buitenland

IS’er krijgt levenslang voor moord

Een 21-jarige Syrische asielzoeker is vrijdag tot levenslange celstraf veroordeeld na de moordaanslag op een homoseksueel stel in de Oost-Duitse stad Dresden. Abdullah H. (21) was aanhanger van islamitisch terreurleger IS, had net een jeugdstraf achter de rug, en werd daarna geobserveerd door de geh...