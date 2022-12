Kabinet wil Oekraïense vluchtelingen laten meebetalen aan hun opvang

Oekraïense vluchtelingen zullen voorlopig in ons land blijven, zo stelt het kabinet vast. „Nu duidelijk is dat de oorlog langer voortduurt, is het nodig om te kijken hoe de opvang waar mogelijk duurzamer gemaakt kan worden, zodat deze ook geschikt is om langer te verblijven. Tegelijkertijd betekent de voortdurende oorlog dat er nog steeds gestaag meer opvangplekken nodig zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video.

Het kabinet gaat ervan uit dat er op 1 juli komend jaar 90.000 gemeentelijke opvangplekken nodig zijn. Momenteel zijn er nog geen 70.000 bedden beschikbaar. Er zijn nu 86.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij de gemeenten. Dagelijks komen er zo’n zestig bij. Het merendeel daarvan werkt. Het kabinet gaat ’verkennen’ of het mogelijk is om werkende Oekraïense vluchtelingen te laten meebetalen aan de eigen opvang. Bovendien kijkt het kabinet naar het verblijfsrecht. Momenteel vallen Oekraïners onder de tijdelijke bescherming van de EU. Daardoor hoeven ze geen asiel aan te vragen en hebben ze recht op opvang, scholing en mogen ze werken. De bescherming geldt tot zeker maart 2024.

Behalve op het verduurzamen van de opvang, wil het kabinet de zelfredzaamheid van Oekraïners in Nederland vergroten. „Om optimaal te kunnen participeren in de samenleving en zelfredzaam te zijn, is het wenselijk dat vluchtelingen uit Oekraïne zoveel als mogelijk aan het werk kunnen in sectoren die aansluiten bij de gevolgde opleiding of maatschappelijk essentiële sectoren waar krapte bestaat.” Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat ’verkennen’ of omscholing mogelijk is.