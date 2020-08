Geluidmeters in Rotterdam tegen brullende motoren

Op de Meent, West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg zijn de nieuwste snufjes op het gebied van geluidsmetingen opgehangen. Daarmee wil de stad het geluid in decibellen meten en geluid- en beeldopnames maken van de verkeerssituatie.

„Geluid van auto’s hoort bij de stad. Maar onnodig gas geven en hard optrekken niet. Dat is hinderlijk en geeft een onveilig gevoel bij andere weggebruikers. Met dit onderzoek meten we geluiden zodat we informatie krijgen over de overlast en de veroorzakers. Als dit goed werkt kunnen we met die informatie beter handhaven op overlastgevend gedrag met auto’s en motoren”, zegt wethouder Judith Bokhove.

Toeren

„Nu moet bij geluidsoverlast iemand staande worden gehouden. Dan is er bij een stationaire test van auto’s en motoren vaak géén geluidsoverlast. Het gaat om het onnodig toeren maken. Als we met dit onderzoek goed in beeld kunnen krijgen wanneer en waar het gebeurt, kunnen we die overlast ook beter aanpakken.”

Het gaat om een proef van twee maanden. Na 4 oktober wordt de proef geëvalueerd en onderzocht of deze manier van meten van asociaal rijgedrag werkt.

Vliegtuig

„We kijken of de microfoon dat ook daadwerkelijk kan, want regen op de microfoon zelf of een vliegtuig dat voorbijkomt kan ook als geluidsoverlast worden gezien”, vertelt een gemeentewoordvoerder. Ook wordt er onderzocht hoeveel en hoe hoog de geluidspieken er gedurende dag zijn.

Geluidshinder van te luide voertuigen is momenteel een groot probleem in Rotterdam, zo stelt het stadhuis. Bewoners, bezoekers en winkeliers ergeren zich groen en geel aan de overlastgevers.

De gemeente hoopt met de proef antwoorden te krijgen over hoe hoog de geluidswaarden van voertuigen precies zijn en hoe het aantal decibellen zich verhoudt tot het maximale geluid dat een voertuig mag produceren. De data worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van geluidsherkenningsmodellen. „Hiermee kunnen geluiden, afkomstig van voertuigen die onnodig lawaai maken en/of geluidshinder veroorzaken, automatisch worden herkend. Dat levert meer mogelijkheden voor een betere naleving in de toekomst”, laat de gemeente nog weten in een uitleg.