Rust in relwijken Tilburg en Breda is teruggekeerd

’Wat ze in Eindhoven konden, kunnen we in Tilburg ook’, moeten de initiatiefnemers van de oproep die zondagavond op social media verscheen gedacht hebben. ’Vanavond komt Tilburg in opstand’, luidde die. Mensen werden opgeroepen om zich vanaf 20.30 uur te melden achter een onderwijsinstelling in Tilburg-West, met daarbij de mededeling dat zo’n 200 man al bevestigd had aanwezig te zullen zijn. Uiteindelijk werd er door de politie gesproken over een groep van zo’n zestig relschoppers, waaraan men sowieso al de handen vol had. Burgemeester Theo Weterings kondigde een noodbevel voor een groot deel van Tilburg-West.

Claxons

Aanvankelijk bleef het tumult beperkt tot een stoet luid claxonnerende auto’s, maar tegen 21.00 uur was de sfeer al een stuk dreigender. Er waren ondanks de avondklok veel mensen op straat, waaronder heel veel onherkenbare jonge mannen die zichtbaar niet veel goeds in de zin hadden. Als even later her en der zwaar vuurwerk wordt afgestoken en relschoppers de wijk intrekken worden er vernielingen gepleegd aan straatmeubilair. Ook de ruiten van diverse winkels moeten eraan geloven. Daarna loopt het helemaal uit de hand. Er worden brandjes gesticht en ook een auto gaat in vlammen op. Enkele fotografen zijn met stenen bekogeld. Een eveneens bekogelde verslaggever van het Brabants Dagblad kon zichzelf maar net in veiligheid brengen na te zijn achtervolgd door een groepje van 15 personen. Eenmaal vastgezet in een brandgang wist hij via een aangrenzende tuin te ontsnappen.

Politie en Mobiele Eenheid grijpen in waar ze kunnen en worden bij die acties en charges ondersteund door helikopters die boven de wijk cirkelen, maar net zoals in Eindhoven is er ook hier sprake van een kat-en-muis-spel.

’Schandalig’

Veel Tilburgers spreken hun afschuw uit over wat er in hun stad gebeurt. Zo schrijft ene Freddie op Twitter: „Schandalig en respectloos. Rubber kogels gebruiken, oppakken en opsluiten tot na het afschaffen van de avondklok. Pak ze op!” Ene Beau heeft echter zo haar eigen prioriteiten: „Kan die helikopter niet wat hoger gaan vliegen? Ik wil gaan slapen…”

De Tilburgse politie laat weten dat er meerdere relschoppers zijn aangehouden: „Negen van hen zitten al vast in het cellencomplex. Nogmaals: houd je aan de avondklok, blijf thuis en houd je aan de coronamaatregelen. Wij zijn ter plaatse om de rust te laten terugkeren. De avondklok is van kracht. Iedereen die buiten is zonder geldige reden, krijgt een bekeuring.”

Ook in Breda en Oosterhout vonden rellen plaats. In de Bredase wijk Tuinzigt traden politie en Mobiele Eenheid op tegen relschoppers die vernielingen aanrichtten. Burgemeester Paul Depla heeft een noodbevel afgekondigd dat geldig is tot maandagochtend 4.30 uur: „Het overgrote deel van Breda heeft zich keurig aan de avondklok gehouden. Helaas gold dit niet voor een groep in Tuinzigt. Heel spijtig dat ik daarom dit noodbevel heb moeten afkondigen.”

Restaurant

In Oosterhout was het eveneens onrustig en kwamen er groepen mensen bij elkaar die de avondklok negeerden en voor vernielingen zorgden. Zo werden bijvoorbeeld de ruiten van een restaurant ingeslagen.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg spreekt als voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant namens de drie gemeenten zijn afschuw uit. „Volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt. Winkels van ondernemers die het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontline van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten: het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord. Er zijn inmiddels 18 aanhoudingen verricht en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. De inzet zal daarnaast zijn om de schade te verhalen op de organisatoren.”

De burgemeesters roepen eenieder op om thuis te blijven. „Geef geen gehoor aan oproepen om ook morgen te komen rellen. Daarnaast roepen wij alle inwoners, die beeldmateriaal hebben gemaakt van de rellen in Tilburg, Breda en Oosterhout, op om dit materiaal te delen met de politie.” Tot slot steken de burgemeesters alle betrokken handhavers een hart onder de riem. „Dankzij hun inzet is de rust redelijk snel wedergekeerd.”