Nederlandse uitgever kritisch over aangepaste Roald Dahl-boeken

De Britse uitgeverij Puffin voerde de wijzigingen door zodat „iedereen kan genieten van” de boeken van Dahl. Zo wordt het personage Augustus Gloop in Charlie and the Chocolate Factory bijvoorbeeld niet meer „dik” maar „enorm” genoemd, zijn Oempa Loempa’s in hetzelfde boek geen „kleine mannetjes” maar „kleine mensjes” en wordt in het boek De Griezels het vrouwelijke hoofdpersonage niet langer omschreven als „lelijk.”

De directeur van De Fontein erkent dat er stereotyperingen en overdrijvingen in de boeken van Dahl zitten. „Maar daar zit juist zijn humor in. Die herkennen kinderen en die laten kinderen nadenken over goed en kwaad. Dat maakt het ook tijdloos. Als je die er allemaal uithaalt, boet het aan kracht in.”

Of de Nederlandse vertalingen dergelijke wijzigingen ook zullen doorvoeren, wordt in het interview in de krant niet expliciet genoemd. „We hadden steeds goed contact met The Dahl Company die hier nu mede voor verantwoordelijk is. Bij elke herdruk van Dahls boeken passen wij wel eens kleine dingen aan, in overleg met vertaalster Huberte Vriesendorp, maar haar vertalingen zijn al jaren unaniem en alom geprezen”, aldus Van de Leur.