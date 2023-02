Uitgeverij: eerst praten voor eventueel wijzigen Dahl-vertalingen

Van de Leur reageert hiermee op het nieuws dat in de Britse boeken van Dahl aanpassingen zijn gedaan door de uitgeverij zodat „iedereen kan genieten” van de kinderboeken. Zo wordt het personage Augustus Gloop in Charlie and the Chocolate Factory bijvoorbeeld niet meer „dik” maar „enorm” genoemd, zijn Oompa Loompas in hetzelfde boek geen „kleine mannetjes” maar „kleine mensjes” en wordt in het boek The Twits het vrouwelijke hoofdpersonage niet langer omschreven als „lelijk.”

„We gaan komende week eerst met Puffin in gesprek en willen dan een complete lijst met wijzigingen zien en dan kijken we wat we wel en niet aanpassen”, stelt Van de Leur. „Tenzij de Roald Dahl Story Company eist dat we het sowieso aanpassen.”

Volgens Van de Leur, die overigens zegt dat er vanuit Nederland nooit klachten op de tekst zijn geweest, ligt de focus bij het eventueel aanpassen van de Nederlandse vertalingen op „de essentie van Dahl, de humor en de beeldspraak overeind te houden. Dat is het allerbelangrijkst.”