Bonje bij Brits stuntteam Red Arrows

De Red Arrows spreken tot de verbeelding van de meeste Britten, en ook tot die van de tienduizenden buitenlanders die hen jaarlijks zien op internationale luchtshows. Het midden jaren zestig opgerichte demonstratieteam luistert tal van gelegenheden op. Dat was onder andere het geval bij de recente viering van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth, die sinds begin dit jaar zeventig jaar op de Britse troon zit. Pas nu is duidelijk geworden dat dit alleen mogelijk was vanwege op het laatst ingeschakelde buitenlandse invallers.

Gerommel

De spanning in het demonstratieteam bereikte begin dit voorjaar een hoogtepunt, zo bericht dagblad The Sun. Het begon met het vertrek van een van de piloten die in januari ‘om persoonlijke redenen’ afscheid nam. In april vertrok een andere piloot, nadat hij had geklaagd over de ‘vijandige sfeer’ binnen het team. Enkele weken later werd een derde piloot ontslagen omdat hij een relatie zou hebben met een vrouwelijke medewerker van het team, hetgeen tegen de regels is.

Het was alle hens aan dek gezien het verwachte optreden van ‘de Rode Pijlen’ bij het Defilé begin juni tijdens het Platina feestweekeinde. Er werden piloten uit Frankrijk en Denemarken ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de gebruikelijke formatie van negen vliegtuigen present was voor het eresaluut aan de koningin.

Zij waren echter niet in staat om deel te nemen aan de demonstraties bij de ruim zestig internationale luchtvaartshows waar de Arrows jaarlijks aan deelnemen. The Sun citeert een voormalige piloot van het team die de uitgedunde versie van een zeven personen tellend demonstratieteam als een ‘blamage’ beschouwt voor de Britse luchtvaart.

De crisis binnen de Red Arrows is inmiddels aanleiding voor een uitgebreid onderzoek, zo laat de Britse Royal Air Force (RAF) weten. Dit seizoen wordt vooralsnog verdergegaan met een uitgedund team. Daarin is geen plek voor de meest spectaculaire formaties, zoals de ‘Diamant’. Volgend jaar moet het team weer op volle kracht, en met alle acrobatische formaties die denkbaar zijn, functioneren.