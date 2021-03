Vrijspraak Nora O. voor bomaanslag Rotterdam

In de nacht van 17 op 18 mei vorig jaar ontplofte een bom bij een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Het Amsterdamse voetbaltalent Nora O. (20) is door de Rotterdamse rechtbank dinsdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslag op een woning in Rotterdam. Volgens de rechters is er geen wettig en overtuigend bewijs dat zij wist dat de 22-jarige Oussama M. met wie zij mee naar Rotterdam reed van plan was een bom te laten ontploffen bij het pand aan de Jagthuisstraat. Dat gebeurde in de nacht van 17 op 18 mei vorig jaar.