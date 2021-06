Horeca: ’We kunnen weer ondernemen, aan de slag’

„Wij zijn blij dat we weer kunnen ondernemen. Ook clubs en discotheken kunnen aan de slag”, zegt Willemsen.

Demissionair minister-president Mark Rutte maakte bekend dat nachtclubs zonder enige verdere beperkingen aan sluitingstijden of groepsgroottes weer gasten mogen toelaten, mits ze aan de poort kunnen aantonen dat ze zijn beschermd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest.

Willemsen verwacht dat die voorwaarde voor uitgaanspubliek geen onoverkomelijk obstakel is. „Je kunt op vrijdagochtend een test halen en vrijdag- en zaterdagnacht uitgaan. En steeds meer mensen zijn ook gevaccineerd.”

Inkomsten

Voor de hele horecabranche verwacht Willemsen dat het weer rendabel kan worden om gasten te ontvangen, maar dan nog wel in combinatie met de bestaande steunregelingen. „Maar écht rendabel wordt het als de 1,5 meter eraf gaat.” In een grove schatting verwacht hij dat de inkomsten in de sector na de versoepelingen op 70 tot 75 procent van het oude niveau komen. „Maar er zijn veel uitzonderingen. Zoals hotels die erg afhankelijk zijn van toeristen of van bruiloften.”