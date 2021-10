Fietser opzettelijk aangereden door quadbestuurder

Binnenland

Vrouw (23) omgekomen na ongeval in tunnel Zoetermeer

In een tunnel op de Europaweg in Zoetermeer is vrijdagmiddag een 23-jarige automobiliste om het leven gekomen. De vrouw botste rond 13.00 uur tegen de middengeleider in de tunnel. De auto kwam op zijn kant terecht, zo is te zien op foto’s op sociale media.