Groningendebat: Wiebes kan zijn borst(je) natmaken

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) Ⓒ ANP

Den Haag - De aardbevingen in Groningen blijven de politieke agenda in Den Haag domineren. De Tweede Kamer gaat dinsdagavond in debat met premier Rutte, ministers Wiebes (Klimaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken). Vooral Wiebes wacht een pittige avond.