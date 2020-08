Douane onderschept 1100 kilo coke, straatwaarde 82 miljoen euro

De drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador die was geladen met bananen. Die container arriveerde zaterdag met een zeeschip uit Antwerpen en was bestemd voor een bedrijf in Den Haag. Het OM denkt niet dat dat bedrijf met de smokkel heeft te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.