Politie treft Nederlander die 20 jaar cel wacht in Slowakije voor moord

De man werd ontdekt tijdens de controle van een binnenvaartschip ter hoogte van Hansweert, een dorp aan de Westerschelde in Zeeland. De 43-jarige man was in Slowakije veroordeeld vanwege moord, aldus de politie.

De man zit in inmiddels vast in het Zeeuwse Middelburg en is afwachting van zijn overlevering aan Slowakije. Hij zal maandag worden voorgeleid.