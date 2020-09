Besmettingen bedreigen verenigingsfeesten

In augustus had de KEI-week plaats, de algemene introductieweek voor alle aankomende eerstejaars studenten in Groningen. Ⓒ Foto Jos SCHUURMAN

GRONINGEN - Groningse studentenverenigingen zijn extra alert nu het aantal coronabesmettingen onder jonge mensen deze week is toegenomen in de stad. De GGD onderzoekt de besmettingsbronnen van tientallen gevallen, maar die zijn nog onduidelijk. Elders in het land doen studentenverenigingen juist verwoede pogingen om aan te tonen dat feesten er veilig is.