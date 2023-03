Premium Het beste van De Telegraaf

’Boerenprotest’ had meer weg van campagne-evenement FvD

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Den Haag - Het had het grootste boerenprotest ooit moeten worden. De gemeente Den Haag maakte zich ruim van tevoren al op voor een drukke demonstratiedag. Legermateriaal stond paraat en politie was in groten getale aanwezig bij de protesten op het Haagse Zuiderpark. Vanaf het podium werd vooraf al gewaarschuwd door de organisatoren: „Hou het netjes vandaag. Onze overwinning ligt binnen handbereik.” Daarmee doelend op de verkiezingen van aanstaande woensdag. De leus van de dag was dan ook niet voor niets: „Stem ze weg!”