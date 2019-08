Dirk Scheringa dacht bij zien ingestort dak aan fotoshop

Dat zegt de gewezen AZ-voorzitter tegen het Noordhollands Dagblad. Scheringa was in 2006, toen het stadion werd opgeleverd, voorzitter van de Alkmaarse voetbalclub. Daarnaast was hij oprichter en topman van DSB Bank, die zowel financier als de eerste naamgever van het stadion was.

De geschrokken Scheringa - ’als dit gebeurt tijdens een wedstrijd, dan heb je te maken met een enorme ramp’ - zegt zich niet te kunnen herinneren dat er onzekerheden over de kwaliteit van het dak waren tijdens het bouwproces. „Het gebouw is ontworpen door een vooraanstaand architectenbureau, de sterkteberekeningen zijn allemaal driedubbel gecheckt. Ik heb er zelf geen verstand van, maar er waren mensen met zeer veel ervaring met grote projecten betrokken bij de bouw van het stadion, dus dan ga je ervan uit dat het goed zit.”

Bekijk ook: Deel van dak stadion AZ ingestort

Het Afas-stadion, zoals de voetbalarena van AZ op dit moment heet, is voorlopig afgesloten voor een ieder. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aangekondigd een verkennend onderzoek te gaan doen.