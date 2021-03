Onderzoek naar verjaardagsfeest Noorse premier Erna Solberg

Noorse media hebben gemeld dat bij zeker twee gelegenheden meer dan tien mensen bij elkaar waren en dat mag niet volgens de Noorse coronaregels.

Solberg zei donderdagavond op de tv dat ze beter op de hoogte had moeten zijn. Tijdens haar verjaardagsfeest in Geilo is er een diner met meer dan tien mensen aan tafel geweest in een restaurant en later was Solberg ook in een gehuurd appartement waar zeker veertien mensen met elkaar sushi aten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en later moet een aanklager bepalen of er verdere stappen worden genomen.

Het Scandinavische land met bijna 5,5 miljoen inwoners telt 44 coronapatiënten die zeer ernstig ziek zijn. In het uitgestrekte Noorwegen zijn bijna 650 mensen met een coronabesmetting overleden. Aanzienlijk minder dan het dodental in ons land, dat op minstens 16.000 staat.