Poolse premier haalt keihard uit naar EU: ’Kunnen ivoren torens in Brussel beslissen wat goed is voor ons?’

Premium Financieel

Column: houd maar rekening met een handelsoorlog om de Brexit

Het is herfst, dus het is weer tijd om het over Brexit te hebben. Net als in 2018, 2019 en 2020 zitten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ook dit jaar weer kissebissend aan tafel. De optimisten die dachten dat Brexit na het akkoord van vorig jaar ’klaar’ was, zijn bedrogen uitgekomen, is de...