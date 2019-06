Brits kandidaat-premier dreigt niet te betalen

Johnson vindt dat het land eind oktober hoe dan ook uit de Europese Unie moet stappen. Als de EU dan niet met een goede regeling is gekomen, dan betaalt Londen ook niet de 39 miljard pond (bijna 44 miljard euro) aan Brussel waar eerder afspraken over zijn gemaakt. Volgens Johnson kan dit geld worden gebruikt om de EU onder druk te zetten over de scheiding.

In peilingen is Johnson veruit de populairste premierskandidaat in de Conservatieve Partij.

Bekijk ook: Rechter wijst zaak tegen Boris Johnson af