Chinese kleuterjuf krijgt doodstraf voor vergiftigen tientallen kinderen

Een rechtbank in de centrale Chinese provincie Henan beschuldigde de vrouw ervan natriumnitriet te hebben gestopt in pap die voor de leerlingen van haar collega was klaargemaakt. Hierdoor werden 25 kinderen ziek en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De vergiftiging vond in maart 2019 plaats. Een jongen werd ernstig ziek en stierf in januari van dit jaar.

Volgens de rechtbank wist de vrouw dat natriumnitriet schadelijk was, maar ging ze door "zonder rekening te houden met de gevolgen".

Natriumnitriet wordt onder meer gebruikt voor het langer bewaren van vlees, maar kan giftig zijn als het in grote hoeveelheden wordt ingenomen.

Het was niet de eerste keer dat de vrouw natriumnitriet gebruikte om iemand te vergiftigen, aldus de autoriteiten. In 2017 deed ze het goedje in de mok van haar man, waardoor hij lichte verwondingen opliep.