Belastingdienst komt ouders tegemoet

Die toezegging deed staatssecretaris Snel (Financiën) maandagavond tijdens het overleg over het Belastingplan van komend jaar. Het kinderopvangtoeslagdossier stond formeel niet eens op de agenda, maar slokte wel het eerste uur van de lange zitting op. Kamerleden toonden hun ongeduld, omdat ze vinden dat het te lang duurt voordat er een oplossing komt voor gedupeerde ouders.

Nu komt Snel met een toezegging. Bij zogenoemde lopende ’groveschuldzaken’, waarin mensen volgens de fiscus bewust gefraudeerd hebben, worden alle beslagen en invorderingen stopgezet. Bij nieuwe zaken krijgt iedereen die erom vraagt meteen een betalingsregeling, tenzij ze eerder al een vergrijpboete hebben gehad. Dat laatste gebeurt maar zelden, stipte de staatssecretaris aan.

De Belastingdienst bleek eerder in honderden gevallen onterecht de toeslag te hebben beëindigd, terwijl er geen reden was om fraude te vermoeden. Ouders moesten de kinderopvang plots geheel uit eigen zak betalen en de fiscus vorderde bovendien soms duizenden euro’s terug. Snel heeft al erkend dat het in totaal misschien om duizenden gezinnen gaat.

Kamerleden Leijten (SP), Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) dienden een motie in waarin ze de staatssecretaris opriepen om invorderingen en beslagleggingen stop te zetten bij mensen bij wie er twijfel over is of de fiscus terecht geld bij hen terugvordert voor de kinderopvangtoeslag.

De irritatie zat hem er bij de Kamerleden vooral in dat zij al lang moeten wachten op de conclusies uit het onderzoek dat oud-minister Donner doet naar de praktijken. Dat zou voor het herfstreces komen, maar werd nog eens uitgesteld tot ’in november’, zei Snel maandag. „Kunnen we die mensen ook niet uitstel geven”, vroeg Leijten zich af.

Daar wilde Snel aanvankelijk niet aan. „Dat is helaas niet zo simpel, ik moet wel zeker weten dat ik zoiets helemaal goed doe”, zei de staatssecretaris ’s ochtends nog. Maar in de avond bleek Snel toch bereid een toezegging te doen.