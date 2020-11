Koolmees laat aanpak arbeidsmarkt aan volgende kabinetten

Dat laat Koolmees weten in een reactie op rapporten van de commissie-Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Die schreven, net voor het uitbreken van coronacrisis, lijvige rapporten met aanbevelingen om de arbeidsmarkt op de schop te nemen.

’Basisbanen’

Zo pleit Borstlap ervoor om flexwerk duurder te maken, zodat meer mensen vast werk krijgen. Daar tegenover moet dan staan dat het goedkoper wordt om mensen te ontslaan. De WRR raadt het kabinet aan om ’basisbanen’ in te voeren, speciaal voor werklozen die geen uitzicht hebben op een ’gewone’ baan.

Koolmees laat woensdag in een reactie op die rapporten weten de analyse van de WRR en Borstlap te delen, bijvoorbeeld dat er een te groot verschil is ontstaan tussen flexibel en vast werk. Die verschillen zijn volgens de D66-minister door de coronacrisis alleen maar groter en zichtbaarder geworden.

Te veel gevraagd

Maar die problemen in de laatste maanden van deze kabinetsperiode nog oplossen, dat is wat teveel gevraagd, zegt Koolmees. Wel laat hij zijn ministerie ’verschillende mogelijkheden’ voor de dringende problemen uitwerken. Daar kan een volgend kabinet in de formatie dan mee aan de slag. Zo gaat Koolmees nu kijken of iemand die via een platformdienst werkt, kan worden aangemerkt als een werknemer in loondienst.