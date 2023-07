Premium Het beste van De Telegraaf

Lof voor Biden die Turken onder druk zette NAVO-draai van Erdogan is dreun voor Poetin

Geen twijfel mogelijk bij de inwoners van Vilnius waar Poetin en zijn linkerhand Loekasjenko thuis horen. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het nieuws van maandagavond dat Erdogan akkoord is met de toetreding van Zweden was in het Westen al groot nieuws, maar zal in Moskou inmiddels zijn ingeslagen als een bom. Weg Poetins hoop op een verdeeld Europa en een verdeelde NAVO. En dat door toedoen van Turkije, het land waar ook een bevriende autoritaire leider aan de macht is, uit hetzelfde hout gesneden als Poetin.