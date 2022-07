Man (27) met wurgslangen als huisdieren vermoord door eigen boa constrictor

De politie kreeg een melding binnen over een man die werd aangevallen door een slang. In het huis troffen ze de 27-jarige Elliot Senseman aan op de grond met zijn eigen boa constrictor om zijn nek gewikkeld. De politie schoot het reptiel dood en bevrijdde de man.

Senseman werd met zwaar hersenletsel, als gevolg van verstikking, afgevoerd naar het ziekenhuis. Afgelopen zondag bezweek hij aan zijn verwoningen, melden de lokale autoriteiten aan Amerikaanse media.

De ruim vijf meter lange wurgslang was niet de enige in huis. De politie trof in de woning nog twee andere slangen aan. Volgens de familie was Senseman altijd bezig „om verlaten of verwaarloosde slangen te redden en een nieuw huis voor ze te zoeken.” Ook deze specifieke slang werd verwaarloosd en mishandeld, zeggen familieleden tegen Metro.