Premium Buitenland

Cummings schraapt het Teflon van Boris

Boris Johnson is ongeschikt voor het ambt van premier, zegt zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van Johnsons discutabele relatie met de waarheid. Hij is niet in zijn eerste leugentje gestikt, zullen we maar zeggen.