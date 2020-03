Familie van Sehraz (16) die op intensive care ligt: ’Het bewijs is er!’

„Word wakker! Het coronavirus is dodelijk, ook voor jonge mensen. Het bewijs is er. Wij willen jullie allemaal waarschuwen als familie”, vertelt de broer van Sehraz, Babor. „Ook wij dachten dat het een grapje was. En kijk ons nu. We gaan door een hel!”, schrijft hij op Facebook.

Het coronavirus is een groot probleem. Feestjes, avondjes uit; Brabanders zouden het absoluut moeten laten, zegt de familie die afkomstig is uit Breda. „Probeer zo veel mogelijk binnen te blijven. Als ik met die oproep tenminste één mensenleven red, is het doel gehaald.”

Sehraz werkt in de kapperszaak van zijn ouders op de Haagdijk in Breda. Hij is altijd gezond geweest, laat de familie weten. Tot vorige week. Toen voelde hij zich ineens misselijk en kreeg hij hoofdpijn.

’Hopen op een wonder’

Inmiddels is hij van Breda naar Rotterdam vervoerd. „Ons broertje is getroffen, maar ik hoop niet dat heel Nederland dit mee hoeft te maken. Maak geen grapjes meer en denk er niet te makkelijk over”, vertellen broer Babor en zus Razia (23) tegen RTL Nieuws.

„Het is afwachten tot hij zelf weer goed kan ademen. De doktoren kunnen ons niets beloven over hoe dit afloopt, omdat ze het ook nog nooit hebben meegemaakt. We moeten alle opties openhouden, zeiden ze. Daarom hopen wij vooral op een wonder.”

Er liggen zo’n vijftig patiënten op de intensive care in Nederland. Ongeveer de helft daarvan is onder de 50 jaar.