Tweede golf anders dan de eerste: ’Zorg mogelijk hele winter onder druk’

Mogelijk blijft de druk op de zorg de hele winter groot. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst in weken weer afgenomen. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is daar blij mee, maar waarschuwt ook. „Dit is slechts een dagkoers, de komende dagen verwachten we weer een stijging.”