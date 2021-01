Aanhoudingen bij demonstratie tegen avondklok in Rotterdam

Tenminste twee personen zijn aangehouden. Eéntje toen hij op de loop ging voor de toesnellende politie. Een ander ook omdat hij zich verzette. Daarnaast deelde de politie verscheidene boetes uit. Demonstranten waren al vanaf acht uur ’s avonds bij elkaar gekomen aan de Binnenrotte en uitten provocerende teksten.

Het is voor het eerst in 75 jaar dat Nederland een avondklok kent. Tussen 21.00 uur en 04.30 uur mag er niemand op straat zijn, tenzij daarvoor een geldige reden is. Ook in het Limburgse Stein en op het voormalige visserseiland Urk is het onrustig.

Op Urk heeft reljeugd met geweld de teststraat van de GGD vernield. De ruimte nabij de haven is in brand gestoken. Het Flevolandse dorp kampt al maanden met overlast van jongeren die het niet eens zijn met de beperkende corona-maatregelen. De politie zou met versterking onderweg zijn.

Dam ineens onzichtbaar

Het Youtube-kanaal van WebcamNL, met miljoenen volgers, waarmee velen normaal live kunnen meekijken wat er bijvoorbeeld op De Dam gebeurt, is om 21 uur offline gehaald. ,,Ik was kort ervoor nog aan het kijken, maar ineens, precies klokslag negen uur, ging het beeld op zwart”, vertelt een van de abonnees.

,,Dat kan geen toeval zijn. Er liepen nog mensen op De Dam kort voor het beeld weg was.” Inmiddels is het hele account, dat webcams met liveverbindingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft gericht, niet meer te zien op Youtube.

Duitse grens

Op veel plekken in Nederland is echter stil op straat. Rijksweg 12 vlakbij de Duitse grens wordt vlak voor 9 uur enkel verlicht door de enkele auto’s die plankgas naar huis rijden om voor de avondklok thuis te zijn. De toegestane maximumsnelheid lijkt even op een tweede plaats te komen.

De Shell-pomp vlak voor de grens met Duitsland is de rest van de avond ‘gewoon’ open. Versnaperingen zijn vanaf een kwartier voor het ingaan van de avondklok niet meer te koop. ,,Het is rustig. Ik heb al ruim een halfuur geen klant meer gehad”, zegt een medewerkster van het tankstation.

Een verdwaalde Duitser stopt aan de kant van de weg om snel een telefoontje te plegen. Hij draait behoedzaam zijn autoraam naar beneden. ,,Ik ben onderweg naar huis”, verontschuldigt hij zich. Hij weet van de avondklok, vindt de Nederlandse maatregel een ‘zware straf’.

Stilte op stations

Op de grote NS-stations houden treinreizigers zich goed houden aan de avondklok. „Het beeld op de stations is heel rustig, er zijn geen bijzonderheden te melden”, zegt een woordvoerster van de spoorwegen.

Op Utrecht Centraal en rond Amsterdam Centraal was het nog even spitsuur rond 20.30 uur. Mensen snelden de treinen uit, de bussen in of gingen op de fiets huiswaarts. Reizigers die het rustig aan deden, hadden vaak een „pardon.” „Ik kom net van mijn werk.”

Een enkeling had, even voor 21.00 uur, wel last van stress. „Ik kom van de verjaardag van mijn kleindochter en moet nog met de bus naar huis. En nu rijdt die niet. Wat een wereld leven wij in”, verzucht de man.

Klokslag 20.55 uur was het station in Utrecht uitgestorven. De roltrappen draaiden, maar met niemand erop.

Protesten met ’korreltje zout’

De zware maatregel van de avondklok moet volgens het demissionaire kabinet Rutte III de verspreiding van het coronavirus helpen beteugelen. Net als alle eerdere beperkende regels tracht de avondklok, die tenminste van kracht blijft tot dinsdag 9 februari, het aantal contacten tussen burgers te verminderen. En daarmee het aantal besmettingen.

Op sociale media uitten verscheidene tegenstanders al de hele dag hun ongenoegen. Een deel kondigde zelfs aan als protest wél na negen uur vanavond buiten te willen verschijnen. Wie zonder geldige reden op straat is, riskeert een boete van 95 euro.

Maarten Brink van de politievakbond ACP nam de oproepen tot protest ’met een korreltje zout’. „Op sociale media mag iedereen zijn mening geven. Maar ik ga ervan uit dat mensen zich vanavond gewoon aan de regels zullen houden.”

Werkgeversverklaring en eigen verklaring

De hond uitlaten mag overigens wel. Net als mensen die voor hun beroep op pad moeten zijn, zoals zorgmedewerkers en personen uit het beroepsvervoer. Zij moeten wel een getekende werkgeversverklaring en een eigen verklaring bij zich hebben.

Verslaggevers van de Telegraaf gaan vanavond op verschillende plaatsen in Nederland de straat op om te ervaren of en hoe rustig de eerste avond van de Avondklok verloopt.