Zorgen over Utrechtse trams met vloerscheuren

„De trams in Utrecht zijn door CAF uit Spanje geleverd, net als in Engeland en Australië. Daar zijn ernstige scheuren ontdekt”, aldus PVV-Statenlid René Dercksen.

Afgelopen juni bleek in Engeland dat er scheuren waren gevonden in trams type Urbos 3 (Urbos 100) op het traject tussen Birmingham en Wolverhampton. Leverancier CAF beloofde toen een snelle reparatie. Na grondig onderzoek bleken er meer problemen en afgelopen weekend werd besloten de hele vloot van 21 trams uit de running te halen voor verder onderzoek.

Ondertussen werd in Australië naar aanleiding van dit nieuws ook onderzoek gedaan naar de trams in Sydney van CAF. Ook hier bleek dat er scheuren waren. De lokale overheid besloot alle betreffende trams aan de kant te zetten. In beide landen wordt ervan uitgegaan dat CAF alle kosten voor reparatie of mogelijk vervanging op zich neemt, zoals dat ook al gebeurde in Frankrijk. In de stad Besançon werden bij trams van CAF eind 2017 ook al scheuren in de vloer ontdekt.

In de Servische stad Belgrado zouden de trams constant schade oplopen, maar dat zou mogelijk door de oude rails komen. Trambouwer CAF geeft in een reactie aan dat hetzelfde probleem speelt in Sydney; de problemen zouden door het spoor komen en niet door het materieel zelf.

Het CAF-model in Engeland en Sydney is Urbos 3, tegenwoordig ook wel Urbos 100 genoemd. Hetzelfde type wordt in Utrecht voor de Uithoflijn tram 22 gebruikt. Toch zijn er volgens CAF verschillen: „Het ontwerp van de Urbos trams die zijn afgenomen door provincie Utrecht wijkt sterk af van de Urbos 100 trams die rijden in Sydney. Onder meer de constructie is in de Utrechtse versie van deze trams uitgevoerd in aluminium en niet in staal.”

Er zouden al eerder inspecties uitgevoerd zijn, waarbij geen scheurvorming is geconstateerd. „Om die redenen ziet CAF geen aanleiding om aanvullende inspecties of maatregelen uit te voeren aan de trams die zijn geleverd aan provincie Utrecht.”

De PVV vertrouwt het niet helemaal en wil dat er in Utrecht tóch een onafhankelijk onderzoek komt en heeft schriftelijke vragen ingediend.