Joodse gedenkstenen verdwenen onder asfalt: ’Had nooit mogen gebeuren’

’Struikelstenen’ zoals die door heel Europa te vinden zijn, in Salzburg, Oostenrijk. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

HAREN - In Haren zijn donderdag per ongeluk twee Stolpersteine, gedenkstenen voor gedeporteerde Joden, verdwenen onder een laag teer. De stenen lagen in de stoep voor een woning aan de Oosterweg toen er een nieuwe laag teer met grind overheen werd gestort. „Dit had niet mogen gebeuren”, reageert een woordvoerder van de gemeente Groningen donderdag. De fout wordt meteen weer hersteld.