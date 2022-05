Noord-Korea: in etmaal bij bijna 175.000 mensen koorts vastgesteld

Noord-Korea maakte donderdag voor het eerst officieel melding van een besmetting met het coronavirus. Een dag later werd de eerste dode als gevolg van het virus gemeld. Van vijf andere mensen die met koorts overleden wordt de doodsoorzaak nog onderzocht. Dat aantal loopt nu vermoedelijk op.

Mysterieus

Volgens KCNA gaat sinds eind april een mysterieuze koorts rond in het land. Honderdduizenden mensen zouden besmet zijn, waarvan een deel inmiddels is genezen. Of mensen ook positief testten op corona is niet bekend. Volgens experts ontbreekt in Noord-Korea de capaciteit om op grote schaal te testen.

Staatsmedia melden dat veel van de sterfgevallen het gevolg zijn van nalatigheid. Zo zouden patiënten door een tekort aan kennis over wetenschappelijke behandelmethoden een overdosis aan medicijnen hebben gekregen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemde de uitbraak zaterdag „een grote ramp” en „de grootste plaag waar ons land sinds zijn oprichting mee is geconfronteerd.” Donderdag kondigde Kim al een nationale lockdown af.

Noord-Korea heeft twee jaar lang volgehouden dat niemand in het land het virus had opgelopen. Die bewering wordt alom betwijfeld.