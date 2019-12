Lief: ziekenhuis Alkmaar zet kerstboompje op voor ’huiskat’

Inmiddels wordt de kat, bekend in Alkmaar en omstreken, met regelmaat flink verwend. „Aan de mensen die iets terug wilden doen, vroegen we dan of ze hem een stukje ham of kipfilet wilden geven. Maar nu komt er steeds meer bij; een roze huisje, het kleedje en nu dus ook het kerstboompje”, aldus Bieman. „Super lief! Ik weet zeker dat Wodka dit erg leuk vindt. Hij ligt trouw in zijn huisje of op het kleed. Dit is echt zijn eigen plekje.”

Onafscheidelijk

De viervoeter is al heel wat jaren kind aan huis bij het medisch centrum. Nadat Bieman de kat onder haar hoede nam en de vriend van haar moeder café De Roos om de hoek van het ziekenhuis overnam, is hij een trouwe bezoeker. „Sinds vijf jaar zijn Wodka en het ziekenhuis onafscheidelijk.”