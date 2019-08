Krijgt Queen Brexit-rol?

Elizabeth zou geen fan van Brexit zijn en dit subtiel duidelijk hebben gemaakt met deze ’Europese’ outfit die ze tijdens de opening van het parlementaire jaar in 2017 droeg. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britten stevenen af op een ongekende politieke crisis. De kans is groot dat koningin Elizabeth wordt gedwongen om persoonlijk in te grijpen. Dat is niet zonder gevaar. Bij de voormalige crisis van vergelijkbare omvang rolde het hoofd van de toenmalige koning Charles I.