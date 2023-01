Premium Het beste van De Telegraaf

Vervoer en opslag verdovend middel nog niet geregeld Kritiek op nieuw uitstel lachgas-ban: ’Verbod komt niet uit de lucht vallen’

Door Valentijn Bartels

Een landelijk verbod op lachgas kan nog niet worden gehandhaafd omdat vervoer en opslag van het verdovende middel nog niet is geregeld. Dat zegt een woordvoerder van de politie in een reactie op vragen over een interne memo waaruit blijkt dat politie en Openbaar Ministerie (OM) de zaken nog niet op orde hebben.