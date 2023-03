Advocaat vraagt vrijspraak Abdeslam voor moord aanslagen Brussel

Volgens zijn advocaat moet de jury twee zaken scheiden: deelname aan de activiteiten van een terroristische groep enerzijds, en moord en poging tot moord anderzijds. Abdeslam was de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs vier maanden daarvoor, en werd kort voor de nieuwe terreuractie in Brussel opgepakt. Volgens het Belgische OM is Abdeslam betrokken bij de terreurcel die de aanslagen in zowel Parijs als Brussel organiseerde en uitvoerde, en medeverantwoordelijk voor de dood van 32 onschuldige slachtoffers in Brussel.

Abdeslams raadsvrouw vindt dat het Belgische OM alles op een hoopje gooit. Op het aanslagenproces in Parijs werd wel onderscheid gemaakt tussen lidmaatschap van de terreurcel en deelname aan de aanslagen. Daar werd Abdeslam tot levenslang zonder uitzicht op vrijlating veroordeeld.

Het proces in België tegen tien verdachten begon in december in Brussel.