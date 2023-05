Premium Het beste van De Telegraaf

Wie is het slachtoffer, en wie de daders? Jongeren zwijgen over schokkende groepsaanval Bijlmer Arena: ’Ik ga niet snitchen’

Door Marijn Schrijver en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Station Bijlmer. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Het is een wonder dat het slachtoffer van een schokkende groepsaanval vrijdagavond niet is overreden door de metro. Op station Bijlmer Arena werd een nog onbekende man door een groep aanvallers geslagen, geschopt, ook tegen zijn hoofd, en vervolgens op het spoor geduwd. Een dag later lijken heel wat mensen een of meerdere leden uit de groep te kennen, maar praten willen ze nauwelijks. Al helemaal niet met politie, dringend op zoek naar tips, die al rept van poging tot doodslag.