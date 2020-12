RIVM: zorgwekkende stijging van aantal nieuwe coronagevallen

Het RIVM noemt de stijging zorgwekkend en zegt dat het aantal positieve tests in elke regio toeneemt.

Jongeren

Ook in elke leeftijdsgroep stijgt het aantal positieve tests. Jongeren vormen naar verhouding nog steeds de grootste groep. Van de 13- tot 17-jarigen testten vorige week bijna 454 op elke 100.000 positief. Een week eerder waren het 344 op de 100.000 in die leeftijdsgroep. Onder 18- tot 24-jarigen steeg het relatieve aantal positieve tests van 252 naar 323 op de 100.000.

Ook in verpleeghuizen en woonzorgcentra duikt het virus vaker op. In honderd locaties werd voor het eerst in vier weken iemand positief getest. Een week eerder waren dit 77 vestigingen.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer zakte een fractie, van 1,04 naar 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 338 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 406 de week ervoor. Het aantal opnames op een verpleegafdeling steeg wel. In de afgelopen zeven dagen belandden 1229 coronapatiënten op zo’n vleugel, tegen 1007 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care daalde van 183 naar 179.

Meer mensen lieten zich testen op corona, maar het aantal gevallen dat daardoor aan het licht kwam steeg nog sneller. Van alle geteste mensen had 11,6 procent het coronavirus onder de leden, tegen 11,1 procent de week ervoor. Sinds vorige week kunnen ook mensen zonder corona-achtige klachten zich laten testen wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die zelf positief is getest. „Het percentage positief nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten”, aldus het RIVM.

In de afgelopen week zijn 18.700 mensen zonder coronaklachten getest, en ongeveer een op de tien bleek besmet.