Amerikaanse vrouw van 400 kilo door 60 hulpverleners uit huis in Frankrijk getakeld

De Amerikaanse vrouw (60), die al 20 jaar in Frankrijk woont, weigerde jarenlang medische hulp voor haar obesitas, maar besefte nu dat hulp hard nodig is. Maar voordat er hulp kon komen, moesten de muren doorbroken worden, moest er een gat in zowel het plafond als de vloer gemaakt worden en moest er een speciale ambulance uit België komen. De vrouw werd van de eerste verdieping naar de begane grond getakeld en vervolgens via het raam naar buiten gebracht. Hulpverleners hebben de operatie maanden van tevoren al gepland.

Veertig brandweermannen, tien agenten en een handjevol medici waren nodig om de vrouw veilig uit haar huis te krijgen. Het is voor het eerst dat er zo’n operatie wordt uitgevoerd in Frankrijk. Na een rit van drie uur kwam de vrouw aan in Nancy, bij een speciaal behandelcentrum voor obesitaspatiënten. De operatie duurde praktisch de hele dag, zo schrijft France 3.