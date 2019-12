’Interesse voor verplaatsen vluchten van Schiphol naar Lelystad’

Het onderzoek moest uitwijzen of luchtvaartmaatschappijen überhaupt belangstelling hebben in het verhuizen van vakantievluchten naar het vernieuwde poldervliegveld. Het Utrechtse bureau M3 concludeert dat het gebrek aan groeiruimte op Schiphol -daar is het maximum aantal vluchten bereikt- zorgt dat bedrijven willen uitwijken naar Lelystad Airport.

Autonome groei

De onderzoekers verwachten verder 10 tot 20 procent autonome groei op Lelystad Airport. Dat is tegen het zere been van een Kamermeerderheid. Minister Van Nieuwenhuizen heeft eerder al laten weten dat dit niet te voorkomen is. De luchtvaartsector is geliberaliseerd en Brussel staat een verbod door Den Haag niet toe.

De VVD-bewindsvrouw kreeg eerder dit jaar groen licht van Brussel voor een speciale regeling om verplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad mogelijk te maken.

Nu het onderzoek er is wil Van Nieuwenhuizen de regeling begin volgend jaar in werking laten treden. De minister neemt daarmee een belangrijke stap richting de opening van Lelystad Airport.

Startdatum

De startdatum is al meerdere keren uitgesteld. De laatste keer vanwege de stikstofcrisis. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer Lelystad Airport opent voor vakantievluchten.

Het kabinet moet nog definitief een knoop doorhakken, maar wacht nog op een advies van de commissie Remkes over stikstof en luchtvaart. Naar verwachting verschijnt dit rapport begin volgend jaar. Binnen de regeringscoalitie is er al langer verdeeldheid over de vraag of het vliegveld überhaupt nog wel open moet.