Ook SGP-Kamerlid door boeren met fruitmand verrast: ’Dit moet normaal zijn’

De vier boeren gingen vrijdagavond bij het huis van Bisschop in Veenendaal langs. Hij zit in quarantaine vanwege een besmetting met Covid-19. Bij de overhandiging van de fruitmand droeg het SGP-Kamerlid een mondkapje. Hij bedankte de boeren, afkomstig uit de regio Krimpenerwaard. De in Staphorst geboren gereformeerde politicus was daar recent nog op werkbezoek, laat zijn partij zaterdag weten. Het bezoekje is ’met vriendelijkheid ontvangen’, aldus Van Lier.

Eerder deze week ging een groepje boeren bij Rob Jetten langs. Aanvankelijk leek hij aangenaam verrast door het bezoek, maar de volgende morgen moesten de boeren op Facebook lezen dat „hoe aardig het gebaar ook bedoeld is - actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken. (...) Zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur. Het voelt ook vreemd en onaangenaam dat FDF weet waar ik woon”, zo schreef Jetten in een blog.

Bekijk ook: Boerenlobby laat activistische kandidaten vallen

’Vriendelijkheid terugbrengen’

Van Lier laat zaterdag aan De Telegraaf weten ’gewoon fruitmandjes te blijven rondbrengen’. De boeren zeggen dat wekelijks te gaan doen bij prominente Nederlanders en politici. „Dan wordt het vanzelf normaal bij de mensen die het nu nog niet normaal vinden. We zullen de vriendelijkheid van het platteland terugbrengen in Nederland.”

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952