Minderjarige jongen aangehouden voor bedreiging Zaandamse school

De politie maakte de aanhouding dinsdagavond laat bekend. Details meldt de politie nog niet. Zo laat de politie het in het midden of het om een leerling van de school gaat. Het onderzoek naar de dreigmails wordt nog voortgezet.

De Zaandammer wordt er van verdacht twee mails naar de school te hebben gestuurd waarin hij aankondigt leraren en leerlingen iets aan te doen. In de eerste mail laat hij een foto van een pistool zien. In zijn tweede bericht dat dinsdag rond een uur in de middag kwam, eist hij een ton om hem van zijn plan af te brengen.

De mail was gericht aan Pascal Zuid. Die school bleef dinsdag dicht, net als praktijkschool De Faam die naast Pascal Zuid is gevestigd en basisschool Paus Joannes die dichtbij is. De politie hield de omgeving de hele dag in de gaten en ook bij andere scholen in Zaandam is regelmatig de aanwezigheid van politie te zien geweest.