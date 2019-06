Kamer: Verplicht psychologisch onderzoek zedenverdachten

Dat zegt PvdA-Kamerlid Kuiken naar aanleiding van de zeer gewelddadige verkrachtingszaak in Hoorn, waarvoor afgelopen week een man werd opgepakt die eerder een tiener verkrachtte. Haar voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Draaideurcrimineel

Uit onderzoek van deze krant bleek dat Mourad T. na de verkrachting van het 16-jarige meisje nooit werd onderzocht. Justitie en rechtbank zagen geen reden om de draaideurcrimineel psychisch te laten onderzoeken. Donderdag werd T. opnieuw opgepakt voor een zeer gewelddadige verkrachting van een jonge vrouw.

„Wat er in deze zaak is gebeurd, is zo gruwelijk. Als je tot zo iets in staat bent, moet er wel een flinke steek los zitten. Dat de dader kennelijk nooit psychisch onderzocht is, vind ik ontzettend vreemd”, aldus Kuiken. „Ik denk dat er bij dergelijke afgrijselijke misdrijven altijd onderzoek moet worden gedaan. Dit gaat over zieke mensen die tot gruwelijke dingen in staat zijn. Die kan je na hun straf niet maar zomaar weer de straat op sturen.”

Ook VVD, PVV en CDA vinden dat kwalijk. „Als altijd onderzoeken bijdraagt aan minder recidive moeten we dat doen”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. Hij wil van minister Dekker weten of dat past in de huidige wetgeving en hoe het kan dat T. onderzoek ontliep. „Bizar dat dit nog niet standaard gebeurt”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower over standaard onderzoeken van verdachten van ernstige zedenzaken. Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil daarover vandaag opheldering van de bewindsman.

Mourad T. knipte na de verkrachting van de 16-jarige Hoornse zijn enkelband door en was lange tijd onvindbaar. Bij zijn aanhouding ging hij twee agenten te lijf, waarvan hij er een pepperspray in het gezicht spoot. De man kon destijds, net als nu, gelinkt worden aan de verkrachting door een volle dna-match.

